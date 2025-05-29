Karaman’da Kaza Sonucu 7 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan bir okul servis aracı, kamyonet ile çarpıştı. Bu kazada 4’ü öğrenci toplam 7 kişi yaralandı. Ü.E. yönetimindeki 70 DZ 586 plakalı okul servis aracı, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı’nda Ö.B. idaresindeki 33 AUD 983 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucunda, servis araçtaki sürücünün yanı sıra H.D. (44), S.N. (39) ve özel eğitim öğrencileri A.E.N. (13), M.G. (18), İ.K. (19) ve H.İ.E. (16) yaralandı. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YETKİLİLERİ ZİYARETİ

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sırasında, yetkililer yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.