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Karaman’da Kaza Yapan Kadın Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA KONTROLDEN ÇIKTI

Karaman’da meydana gelen bir kaza sonucunda otomobilin takla atmasıyla sürücü yaralandı. Olay, Beyazkent Mahallesi’nde yer alan Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.T. yönetimindeki 70 EH 512 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çarparak takla attı.

SAĞLIK EKİBİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kazada yaralanan sürücü A.T., olayın ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan A.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Kazayla ilgili inceleme ve tahkikat işlemleri ise başlatıldı.

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