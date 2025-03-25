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Karaman’da Kazada 3 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Karaman’da meydana gelen bir trafik kazasında, motosikletle üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Bu kazada 1 çocuk dahil toplam 3 kişi yaralandı. Yaralanan 7 yaşındaki çocuk, yerde yatan annesinin başından bir an olsun ayrılmadı. Kaza, Koçakdede Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki bir kavşakta gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, sürücü Ş.G. (44) tarafından yönetilen plakasız motosiklet ile A.T.D. (43) tarafından idare edilen üç tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle üç tekerlekli elektrikli bisiklet yan yatarak devrildi. Bu kaza sonunda, hem sürücüler hem de bisikletteki 7 yaşındaki Y.E.A. isimli çocuk yaralandı.

Olayın ardından, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralanan üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü kadına müdahale sırasında, annesi yaralanan Y.E.A. bir an olsun annesinin başından ayrılmadı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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