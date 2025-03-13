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Karaman’da Konteyner Ev Yangında Küle Döndü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Karaman’ın Dereköy mahallesinde bulunan bir bahçe evinde, alevlerin etkisiyle konteyner ev zarar gördü. Yangın, bahçe kenarındaki kuru otların bilinmeyen bir sebeple tutuşmasıyla başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla bahçe evine sıçradı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangın haberinin alınmasının ardından, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içinde söndürerek kontrol altına aldı. Ancak maalesef konteyner ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak tahkikat süreci başlatıldı.

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