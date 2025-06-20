Karaman’da Motokurye Yaralandı, Kaza Oldu

KAZA DETAYLARI

Karaman’da bir otomobilin çarpması sonucu motokurye sürücüsü yaralandı. Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ş.İ. yönetimindeki 27 AOL 752 plakalı Nissan marka otomobil, A.Ç. kontrolündeki 70 ACK 335 plakalı motokurye ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilerek zemin üzerine savruldu ve sürücüsü yaralandı.

Olayın hemen ardından, durum yetkililere bildirildi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı motokurye, sağlık ekibinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili resmi tahkikat başlatıldı.