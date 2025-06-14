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Karaman’da Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA AYRINTILARI

Karaman’da meydana gelen bir motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Olay, Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.A. isimli sürücü, 70 AAL 031 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkmasına neden oldu ve motosiklet devrildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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