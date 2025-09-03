Karaman’da Motosiklet Kaza Geçirdi

KAZA AYRINTILARI

Karaman’da sabah saatlerinde gerçekleşen bir kazada hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı ve bu olay sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

MOTOSİKLET VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki A.Y. yönetimindeki 70 ACC 214 plakalı motosiklet, H.Ö. tarafından kullanılan 70 ABT 983 plakalı FIAT marka hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralanıyor. Olayın ardından, ihbar üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın meydana gelmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.