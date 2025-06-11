Karaman’da Motosiklet Kaza Yapıp Devrildi

KAZA VE YARALILAR

Karaman’da aşırı hız sonucu motosikletin kontrolden çıkmasıyla kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Şuayip Ö. (32) tarafından kullanılan plakasız motosiklet, yüksek hız nedeniyle kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kaza anında motosikletten fırlayan sürücü Şuayip Ö. ile yolcu olarak bulunan Oğuzhan D. (22), kaldırıma kafalarını çarparak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralı iki kişi, sağlık ekibinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de kazanın olduğu yerde detaylı bir inceleme yaparak tahkikat başlattı.