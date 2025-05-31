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Karaman’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Kazanın yaşandığı yer Karaman’ın Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan 7. TOKİ Konutları civarı oldu. Alınan bilgilere göre, F.A. yönetimindeki 70 ABR 143 plakalı motosiklet ile H.D. idaresindeki 07 E 7717 plakalı Hyundai marka otomobil yol üzerinde çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbarın yapılması sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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