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Karaman’da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANMA

Karaman’da sabah saatlerinde meydana gelen bir kazada, motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi’ndeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.K. (18) yönetimindeki 70 ACM 451 plakalı motosiklet, H.Y. (33) idaresindeki 70 ABT 712 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.K., yola savrularak yere düştü ve yaralandı.

HEMEN MÜDAHALE

Olayın ardından, kazanın ihbar edilmesiyle birlikte sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde sağlık ekibinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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