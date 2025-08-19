Karaman’da Motosiklet Kazasında İki Yaralı

KAZA DETAYLARI

Karaman’da meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, R.K.’nın kullandığı 07 AYK 344 plakalı motosiklet ile A.S. idaresindeki 70 ACE 141 plakalı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosikletin sürücüsü yola savruldu ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olayda yaralanan R.K., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer motosiklet sürücüsü A.S. ise yakınlarının aracıyla hastaneye götürüldü. Kazaya karışan elektrikli motosikletin sürücüsü A.S., olayla ilgili “O arkadaş, karşıdan geldi bana çarptı. Çok hızlı geliyordu” diyerek durumu polise aktardı.

CEZALAR VE TAHKİKAT

Kazaya karışan elektrikli motosikletin sürücüsü A.S.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin lira ceza kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.