Karaman’da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanıyor. Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Mut Caddesi üzerindeki kavşakta gerçekleşiyor.

OLAYA MÜDAHALE

Edinilen bilgiye göre, M.Y. kontrolündeki 06 HD 757 plakalı Peugeot markalı hafif ticari araç ile A.C. yönetimindeki 70 AAG 858 plakalı motosiklet kavşakta çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü A.C. yaralanıyor. Olay sonrası bildirilen durum neticesinde sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor.

YARALININ DURUMU VE SORUŞTURMA

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınıyor. Yaşanan kazayla ilgili olarak tahkikat başlatılıyor.