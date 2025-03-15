Karaman’da Müstakil Eve Molotoflu Saldırı

OLAYIN YERİ VE SALDIRI ANI

Karaman’da iftar saatinde, tek katlı müstakil bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotoflu bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası evde yangın çıkarken, bahçede bulunan otomobil de hasar gördü. Olay, Bahçelievler Mahallesi 1127. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bisikletle gelen saldırganlar, pencere camlarını kırarak eve molotof attı. Bu saldırıda yangın çıktı ve bahçedeki otomobilde hasar oluştu. Komşular durumu fark edince, saldırganlar bisikletleriyle hızla olay yerinden kaçtı.

İHBAR VE MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri tarafından kısa bir süre içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Saldırı anında ev sahibi Turgut Özkal’ın ailesiyle birlikte iftar için kızının evinde olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, molotoflu saldırının yapıldığı evde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

ŞAHİTLERDEN AÇIKLAMALAR

Olayı anlatan Süleyman Uysal, “Sesler üzerine dışarıya çıktım. Saldırganları tanımıyorum, yüzleri kapalıydı. Ben onlara taş attım, onlar da bana karşılık verdi ve bisiklete binip hızla kaçtılar” dedi. Ev sahibi Turgut Özkal ise, olayın kendileri için üçüncü kez yaşandığını belirtti. “İftar yemeğine misafirliğe gitmiştik. Bir telefonla haber aldık ve hemen eve döndük. Evi yakmışlar. Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Gerekirse Adalet Bakanlığı’na başvuracağım. Bu üçüncü kez başımıza geliyor. Dün yeğenimin evini yaktılar, 3 ay önce de kardeşimin evine saldırdılar” diye konuştu. Özkal, tüm odalara molotof atıldığını ve yalnızca yatak odasının tamamen yanmış olduğunu ifade etti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.