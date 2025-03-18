Karaman’da Okullar Tatil Mi? 19 Mart

METEOROLOJİK UYARILAR VE YAĞIŞLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar görülmeye başladı. Karaman ilinde, okulların tatil olup olmayacağı konusunda bir belirsizlik söz konusu. Meteoroloji, çeşitli iller için şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu. 19 Mart Çarşamba günü Karaman’da okullar tatil mi? Karaman Valiliği’nden yapılan açıklamalara göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve zamanla yüksek kesimleri olmak üzere Doğu Karadeniz’de güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

KUZEY VE DOĞU KARADENİZ’DE FIRTINA TAHMİNİ

Pazartesi akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde ve Çarşamba sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’de kuvvetli rüzgarın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, çatı uçmasına, toz savrulmasına ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor. Batı Karadeniz’in batısında, 19 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor, ancak akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayının yaşanması muhtemel. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 Çarşamba gecesi ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetler yürütmekte olan vatandaşların bu konuyu dikkate alması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık tahminlerini takip etmesi gerekiyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR TAHMİNLERİ

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden rüzgar bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu’da da güney yönlerden rüzgar esecek. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), İç Anadolu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve zehirlenmelere karşı tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Karaman Valiliği’nden henüz 19 Mart Çarşamba günü için bir tatil duyurusu yapılmadı.