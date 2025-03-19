Karaman’da Okullar Tatil Mi? SON DAKİKA

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARILARI DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarılar sonrasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yağışlar başladı. Özellikle Karaman ilinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, bazı iller için daha güçlü kar yağışı uyarılarında bulundu. Ancak, Karaman Valiliği’nden henüz 20 Mart Perşembe günü için tatil haberi gelmedi. Öte yandan, Sivas ve Kayseri illerinde Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Konya’nın bazı ilçeleri ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki okullar da aynı tarihte bir gün süreyle eğitim yapmayacak.

KUZEYDEN GELEN SOĞUK HAVALAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerine doğru Erzurum’da, 20.03.2025 Perşembe sabah saatlerinde Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu durum bazı olumsuzluklar yaratabileceğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi riskler için dikkatli ve tedbirli olunmalı. 17.03.2025 Pazartesi günü, İç Ege, İç Anadolu ve Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak güney ve güneybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgâr (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat) öngörülüyor. İç bölgelerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de ise Perşembe sabahı rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması, toz savrulması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

ZOOM YENİ FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in batısında Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) bir fırtının esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz bölgesi (Karaman-Samsun) için de benzer rüzgar koşulları bekleniyor. Ayrıca, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle batı ve iç kesimlerde zirai don olabileceği ifade ediliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 20.03.2025 Perşembe gecesi itibarıyla beklenen zirai don hadisesi orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabiliyor.

TEDBİRLERİN ÖNEMİ

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmeli. Ayrıca, 20.03.2025 Perşembe öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de, kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yükseklerinde ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabileceği belirtiliyor. Bu gibi durumların yaratabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar dikkatli olmalı.