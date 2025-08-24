Karaman’da Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANANLAR VE KURTARILMA OPERASYONU

Karaman’da kavşakta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Profesör Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, H.Ö. yönetimindeki 42 YH 725 plakalı Fiat marka otomobil ile S.B. idaresindeki 70 DT 093 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

İTFAİYENİN KURTARMA OPERASYONU

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta toplam 3 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hemen kaza yerine yönlendirildi. Ayrıca, kazanın ardından kapısı açılmayan otomobilde mahsur kalan yaşlı bir kadın için itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda araç içerisinde kalan yaşlı kadını kurtardı.

SAĞLIK DURUMU VE TAHKİKAT

Yaralanan 3 kişi, ambulans ve özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlamış durumda.