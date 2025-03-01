Karaman’da Otomobil Kazasında 4 Kişi Yaralandı

KAZA ANI VE YARALILAR

Karaman’da bir hafif ticari aracın çarpması sonucunda bir otomobil yan yattı ve bu olayda 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saat 22.15 sıralarında Sakabaşı Mahallesi’nde, Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki valilik kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mustafa B. (21) yönetimindeki 01 AAB 116 plakalı hafif ticari araç, Mehmet E. (20) idaresindeki 70 ABU 715 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 70 ABU 715 plakalı otomobil yan yattı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA HAREKET ETTİ

Kazada yaralananlar arasında her iki aracın sürücüleri ile birlikte yolcular Şenol Ö. (23) ve Fatma B. (86) yer aldı. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

POLİSİ SALIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Polis, kaza yerinde detaylı bir inceleme yaptıktan sonra, araçlar çekici yardımıyla olay alanından kaldırıldı. Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı.