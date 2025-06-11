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Karaman’da Otomobil Kazasında Çocuk Yaralandı

KAZADA 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Karaman’da iki araç arasında yaşanan çarpışmada 4 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay, Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, N.G.Y. yönetimindeki 34 ACJ 916 plakalı Mercedes marka otomobil ile M.M. kontrolündeki 70 AZ 581 plakalı TOFAŞ marka otomobil çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle TOFAŞ otomobilde bulunan A.E.M. (4) isimli erkek çocuk yaralandı. Olayın ardından hemen ihbar yapılarak sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralanan çocuk, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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