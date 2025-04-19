Karaman’da Otomobil Motosikletle Çarpıştı

DURUMUN AÇIKLANMASI

Karaman’da meydana gelen bir kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olay, Karaman-Mersin Çevreyolu üzerindeki jandarma kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.C.K. (29) yönetimindeki 31 AID 879 plakalı Fiat marka otomobil, İ.H.T. kontrolündeki 70 EV 582 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.H.Ş. (17) yaralandı.

ACİL YARDIM VE HASTANEYE SEVK

Olay yerinde yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.