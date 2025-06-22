Karaman’da Otomobil Takla Attı, 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Karaman’da, bir ailenin bulunduğu otomobilin kontrolü kaybedip takla atması sonucu 2’si çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, Fatih Mahallesi’nde Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 35 yaşındaki M.B.U.’nun kullandığı 70 BD 881 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sebebiyle kontrolden çıktı ve orta refüjdeki trafik levhalarına çarptı. Çarpma sonrasında otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, sürücü M.B.U., eşi 33 yaşındaki E.U. ve çocukları 7 yaşındaki Z.M.U. ile 4 yaşındaki M.S.U. yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkarılıp ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

TRAFFİK DURUMU VE İNCELEME

Kaza sonrası yol, tek şeritten kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Olay yeri inceleme ekibi de kaza mahallinde detaylı incelemeler yaptı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.