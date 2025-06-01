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Karaman’da Otomobil Tarlaya Devrildi

OTOMOBİL TARLAYA DEVRİLDİ

Karaman’da, kontrolden çıkan bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Göztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. (38) yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp tarlaya devrildi.

KAZA SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından, sağlık ve jandarma ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine yönlendirildi. Kazada hafif yaralanan H.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç, tarladan çekici yardımıyla çekildi. Olayla ilgili tahkikat başladı.

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