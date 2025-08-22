Haberler

Karaman’da Otomobil ve Bisiklet Çarpıştı

TRAFİK KAZASI SONUCUNDA YARALILAR VAR

Karaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki mezarlık kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.E. yönetimindeki 70 ABD 343 plakalı Seat marka otomobil, A.A.D. (15) tarafından kullanılan elektrikli bisiklet ile kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın sonucunda devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü A.A.D. ve arkasında oturan A.B.C. (16) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

ICloud Ücretlerine Yüzde 60 Zam Yapıldı

Apple, Türkiye'de iCloud abonelik fiyatlarına yüzde 60 zam yaptı. 50 GB paketi 24,99 TL'den 39,99 TL'ye, 2 TB paketi ise 249,99 TL'den 399,99 TL'ye yükseldi.
Haberler

Bakan Göktaş, şehit yakınlarıyla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla'da şehit aileleri ve gazilerle buluşarak destek ve dayanışma sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.