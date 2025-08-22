Karaman’da Otomobil ve Bisiklet Çarpıştı

TRAFİK KAZASI SONUCUNDA YARALILAR VAR

Karaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kaza, Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki mezarlık kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.E. yönetimindeki 70 ABD 343 plakalı Seat marka otomobil, A.A.D. (15) tarafından kullanılan elektrikli bisiklet ile kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın sonucunda devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü A.A.D. ve arkasında oturan A.B.C. (16) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.