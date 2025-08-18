Haberler

Karaman’da Pikap Ters Döndü, Sürücü Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Karaman’da meydana gelen bir trafik kazasında sürücü yaralandı. Olay, merkeze bağlı Güldere köyü yakınlarında gerçekleşti.

PİKAP KAMYONETİN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, F.F. adlı sürücünün yönetimindeki 33 LR 347 plakalı pikap kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve ters döndü.

Kaza sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücü, ambulans ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi sürecine alındı. Kazayla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Eski Bakan Hasan Akyol Vefat Etti

Eski Bakan Hasan Akyol, yaşlılık hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. TBMM'deki törene ailesi ve milletvekilleri katıldı. Cenazesi Bartın'a defnedilmek üzere sevk edildi.
Haberler

Elazığ’da Düğün Kavgası, 1 Ölü

Elazığ'daki bir düğün salonunda meydana gelen kavga sonucunda gelinin halası Lütfiye Gökhan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti; bir kişi de yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.