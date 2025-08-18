Karaman’da Pikap Ters Döndü, Sürücü Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Karaman’da meydana gelen bir trafik kazasında sürücü yaralandı. Olay, merkeze bağlı Güldere köyü yakınlarında gerçekleşti.

PİKAP KAMYONETİN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, F.F. adlı sürücünün yönetimindeki 33 LR 347 plakalı pikap kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve ters döndü.

Kaza sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücü, ambulans ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi sürecine alındı. Kazayla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı.