Karaman’da Piknik Tüpü Alev Aldı

ALEV TOPUNA DÖNEN PİKNİK TÜPÜ KORKU YARATTI

Karaman’da başlığı değiştirilen bir piknik tüpü aniden alev topuna dönerek korku dolu anlar yaşattı. Olay, Yunus Emre Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında bulunan B1-19 Blok’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı apartmanın giriş katında yaşayan 66 yaşındaki Saniye Ç., yemek hazırlamak amacıyla balkonda piknik tüpünün başlığını değiştirip ateşledi. Ancak gaz kaçağı olan tüp aniden alevlenerek tehlikeli bir duruma neden oldu.

KOMŞULAR YARDIM İSTEDİ

Alevlerin yükselmesi üzerine yaşlı kadın, hemen kocası Cengiz Ç.’yi (74) tutarak daireden dışarı çıkardı ve komşularından yardım istedi. Saniye Ç.’nin yaptığı yardım çağrısının ardından bina sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alev alan tüpü ıslak bezle sararak dışarı çıkardı. Tüpün alev alması sonucu meydana gelen yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı.

YANGIN ANINI ANLATTI

Tüpün yanışı sırasında kocasını dışarı çıkaran Saniye Ç., polise yaptığı açıklamada, “İçerde eşim vardı. Yangın çıkınca onu tuttuğumla dışarı çıkardım. Piknik tüpünü takıyordum, birden alev aldı” şeklinde ifade etti. Olayda, balkon kısmındaki bazı eşyaların küçük çaplı maddi hasar gördüğü bilgisi verildi.

