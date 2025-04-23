Karaman’da Skuter ile Otomobil Çarpıştı

Trafik Kazası Sonrası Yaralıların Durumu İyi

Karaman’da elektrikli skuter ile bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi’ndeki İbrahim Öktem Caddesi üstündeki köprülü kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.T. yönetimindeki 34 TY 4104 plakalı Volkswagen marka otomobil, elektrikli skuterle çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle direksiyonu kırılan skuterde bulunan M.Ö. ve S.N.A. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbarın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.