Karaman’da Suçlulara Yönelik Operasyonlar

Uyuşturucu VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş uygulamaları sırasında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Bu süreçte, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde genel uygulamalarını sürdürüyor. 17-23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 335 kişi kontrol edilirken, aranan şahısların tespit edilmesi ile 10 kişi tutuklandı.

TRAFİK UYGULAMALARINDA CEZALAR KESİLDİ

Trafik denetimleri sonucunda, alkollü araç kullanan 4 kişi ve ehliyetsiz ya da yetersiz ehliyeti olan 34 kişiyle, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanan 8 kişiye ceza kesildi. Ayrıca, 50 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyetine el konuldu. Bu uygulamalar, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılıyor.

NARKOTİK UYGULAMALARI SONUCUNDA YAKALANANLAR

Narkotik denetimlerinde ise ruhsatsız bir av tüfeği, 11 adet kesici ve delici alet, 50 gram sıvı likit esrar, 4 gram esrar, 34 gram metamfetamin, 46 gram bonzai, 238 adet sentetik ecza, 18 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 32 litre kaçak alkollü içki, 1 kilogram kıyılmış tütün ve 9 bin 440 adet makaron ele geçirildi. Bu bulgular, emniyetin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını gösteriyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Müdürlüğü, açıklamasında huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetimlerin kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Bu uygulamalar, toplum güvenliği için gereken bir konu olarak önem taşıyor.