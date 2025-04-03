Karaman’da Şüpheli Çantadan Para Çıktı

ŞÜPHELİ ÇANTADA PARA BULUNDU

Karaman’da parktaki bir ağacın dalında bırakılan şüpheli el çantası, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatma işlemi sonrasında çantanın içinden bir miktar para çıkması dikkat çekti. Olay, Ahi Osman Mahallesi’nde, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Kuğulu Park’ta meydana geldi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Parkta bulunan bir ağacın dalındaki şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen resmi ve sivil polis ekipleri, ilk olarak caddeden araç trafiğini kapatarak park çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Daha sonra vatandaşların da bölgeden uzaklaştırılmasının ardından bomba imha uzmanı çağrıldı.

BOMBA İMHA UZMANI ÇANTAYI PATLATTI

Olay yerine ulaşan bomba imha uzmanı, özel koruma giysisini giyerek kontrol ettiği çantaya fünye yerleştirdi. Bu sırada vatandaşlar, güvenlik şeridinin arkasından polis ekiplerini izledi. Hazırlık işlemleri tamamlandıktan sonra çanta kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Patlatılan çanta parçalandı ve içinden bir miktar para çıktı. Polis, daha sonra çanta ve içerisindeki paraları incelemek üzere karakola götürdü.