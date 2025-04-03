Karaman’da Şüpheli Çantadan Para Çıktı

ŞÜPHELİ ÇANTA OLAYI

Karaman’da bir ağaç dalına bırakılan şüpheli el çantası bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden bir miktar para çıkması dikkat çekti. Olay, akşam saatlerinde Ahi Osman Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Kuğulu Park’ta yaşandı.

PARKTA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Parkta bulunan bir ağacın dalında şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen resmi ve sivil polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapatıp park etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından bomba imha uzmanı olay yerine çağrıldı.

FÜNYE İLE PATLATILDI

Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrol edilen çantaya fünye yerleştirdi. Bu esnada vatandaşlar güvenlik şeridinin ardında güvenlik güçlerini izledi. Hazırlıkların sona ermasıyla çanta kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Patlatmanın ardından çanta parçalandı ve içinden bir miktar para çıktı. Polis, çanta ve içindeki paraları incelenmek üzere karakola götürdü.