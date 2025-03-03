Karaman’da Tahinli Pide Kuyruğu Uzuyor

RAMAZAN AYINDA UZUN KUYRUKLAR

Karaman’da yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan tahinli pideden almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil alarak şehrin 14. tescilli ürünü haline gelen ‘Karaman Rahinli Pidesi’ni almak isteyenler, fırının önünde metrelerce uzanan kuyruklar meydana getiriyor. Fırına tahinli pide almak için gelenler, iftara saatler kala beklemeye başlanıyor.

Tahinli Pide İçin Bekleyenlerin Heyecanı

Tahinli pide almak için sıraya giren Berkay Yılmaz, “Tahinli pide alabilmek için 2 buçuk saat bekledim. Ramazan’ın ilk günleri heyecanlıyız” diyor. Diğer bir vatandaş olan Gökhan Fidan ise, “Sıra çok uzun. İftardan önce sıra gelirse güzel olur. Ben aslen Kırşehirliyim, biz de tahinli pide pek olmaz. Eşim Konya’nın Ereğli ilçesinden ve çok sever. Eşim tahinli pideyi çok sevdiği için sıraya girdim. Eşim için buradayım” şeklinde konuşuyor.

Tahinli Pidenin 150 Yıllık Geleneği

Fırında çalışan usta Niyazi Kaya, yıllardır bu fırında çalıştığını ve arkadaşlarına yardım ettiğini belirtiyor. “Ramazan’ın vazgeçilmez tatlarından biri de tahinli pidemizdir. Dışarıda görüldüğü gibi kuyruk oluşmakta. Bu da tahinli pidemizin değerinin ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Tahinli pidemiz tescillidir ve Karaman’ın vazgeçilmezidir. Bu geleneği 150 yıllık fırında sürdürmeye devam ediyoruz. Biz de atalarımızdan bu yana 50 yıldır devam ettiriyoruz. Tahinli pide atalardan gelen bir tat” diyor.

KARAMAN’DA TAHİNLİ PİDE SEVGİSİ