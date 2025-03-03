Karaman’da Tahinli Pide Kuyrukları Oluştu

RAMAZAN AYINDA UZUN KUYRUKLAR

Karaman’da, Ramazan ayının en popüler lezzetlerinden biri olan tahinli pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde beklemek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil belgesi alarak, şehrin 14. tescilli ürünü haline gelen ‘Karaman Tahinli Pidesi’ için bekleyenler, metrelerce uzunluğu bulan kuyruklar oluşturdu. Fırına tahinli pide almaya gelenler, iftara saatler kala sıraya girerek beklemeye başladı.

VATANDAŞLARIN HEYECANI

Tahinli pide almak için sıraya giren Berkay Yılmaz, “Tahinli pide alabilmek için 2 buçuk saat bekledim. Ramazan’ın ilk günleri heyecanlıyız” ifadelerini kullandı. Gökhan Fidan isimli bir başka vatandaş ise, “Sıra çok uzun. İftardan önce sıra gelirse güzel olur. Ben aslen Kırşehirliyim, biz de tahinli pide pek olmaz. Eşim Konya’nın Ereğli ilçesinden ve çok sever. Eşim tahinli pideyi çok sevdiği için sıraya girdim” şeklinde konuştu.

GELENEĞİN 150 YILLIK TARİHİ

Fırında çalışan usta Niyazi Kaya, “Yıllardan beri bu fırında çalışıyorum ve arkadaşlara yardım ediyorum. Ramazan’ın vazgeçilmez tatlarından biri de tahinli pidemizdir. Dışarıda görüldüğü gibi kuyruk oluşmakta. Bu da tahinli pidemizin değerinin ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Tahinli pidemiz tescillidir ve Karaman’ın vazgeçilmezidir. Bu geleneği 150 yıllık fırında 150 yıldır devam ettiriyoruz. Biz de atalarımızdan bu yana 50 yıldır devam ettiriyoruz. Tahinli pide atalardan gelen bir tat” şeklinde açıklamada bulundu.