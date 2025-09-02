Haberler

Karaman’da Takla Atan Minibüs Sürücüsü Yaralandı

KAZA DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİLER

Karaman’da sabah saatlerinde meydana gelen bir kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir panelvan minibüs tarlaya takla attı. Kaza, Yuvatepe köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 42 BZL 95 plakalı minibüsün sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu durum sonucunda araç tarlada devrildi.

AİLE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yine ihbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

YAVRU KEDİLER KURTARILDI

Öte yandan, kazaya karışan minibüsün içerisinde yer alan karton kutuda bulunan dört yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bu kediler koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edilmek üzere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

