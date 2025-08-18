Karaman’da Teras Yangını Vatandaşlarca Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YERDE HIZLI MÜDAHALE

Karaman’da 2 katlı bir evin teras katında meydana gelen yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, Sümer Mahallesi 1353. Sokak’taki evin teras katında ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, teras kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yaptı. Bu ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

VATANDAŞLARDAN ORTAK MÜDAHALE

Yangın mahalline itfaiye ekipleri ulaşmadan, vatandaşlar kendi çabalarıyla yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayı değerlendiren Tacip İnce, “Kahvedeydim, komşular telefonla yangın çıktığını haber etti. Hemen eve geldik. Sağ olsun komşular zaten müdahale etmiş. Eş dost arkadaşlar ile yangını söndürdük. Allah devletimizden, itfaiyemizden, polisimizden razı olsun. Yangın çatıda mangal yapılan yerde kendiliğinden çıkmış. Dün ateş de yakmamışlar çocuklar. Bunda da var bir hayır, çok şükür kimsede bir şey yok” şeklinde açıklama yaptı. Yangının ardından yapılan kontrollerin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.