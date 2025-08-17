Karaman’da Trafik Kazasında 4 Yaralı

KAZA YERİ VE SEBEBİ

Karaman’da meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.T.A.’nın kullandığı 70 ACD 222 plakalı hafif ticari araç, kavşakta H.Ö. kontrolündeki 70 EA 035 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, kaldırıma savrularak bir elektrik panosunu yerinden çıkardı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda 70 EA 035 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö. ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

TRAFİK DURUMU VE İNCELEME

Kaza nedeniyle, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili olarak tahkikat süreci başlatıldı.