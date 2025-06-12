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Karaman’da Traktör Çarpıştı, Sürücüöldü

KAZA HENÜZ BİRİNCİ SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Karaman’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile traktör çarpıştı. Olay, Yenişehir Mahallesi Alsancak Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki M.E. idaresindeki Audi marka otomobil, 86 yaşındaki Zühtü Ataş yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi ve tamamen parçalandı. Otomobil ise bir trafik levhasına çarparak yoldan çıktı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda traktör parçaları metrelerce uzağa fırladı. Traktör sürücüsü Zühtü Ataş, yaralanarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

KAZA ANI AÇIKLAMASI

Olayın tanığı otomobil sürücüsü M.E., polis ekiplerine “Ben dümdüz gidiyordum. Amca da traktörle geliyordu. Herhalde dönüş yapacaktı bir anda önüme kırıverdi” diyerek kaza anına dair bilgilerini aktardı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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