Karaman’da Türk Dil Bayramı Kutlandı

KONSER ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Karaman’da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu konser veriyor. Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi olayının 748. yıl dönümü, Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanıyla 13 Mayıs 1277’de gerçekleştirilmişti. Bu önemli tarih, törenlerle kutlanıyor. Kutlamaların ikinci günü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun düzenlediği konserle devam ediyor.

MÜZİK ZİYAFETİ YAŞANDI

Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, topluluk solistlerinden Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç ve İrem Sağer, dinleyicilere “Kadınım”, “Olmaz Böyle Şey”, “Mor Menekşe” gibi çeşitli şarkıları seslendiriyor. Dinleyiciler de alkışlarıyla şarkılara eşlik ederek ritim tutuyor. Etkinliğe Karaman’daki birçok önemli isim katıldı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş ile Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler etkinlikte yer alanlar arasında bulunuyor.