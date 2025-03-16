Karaman’da Üçüncü Ev Molotofla Kundaklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Karaman’ın merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde tek katlı bir evde yaşayan Turgut Özkal, ailesiyle birlikte Mersin’in Mut ilçesindeki kızının iftar yemeğine gitmişti. Tam iftar saati geldiğinde, bisikletlerle evin yakınlarına gelen iki şüpheli, evin camlarını ve panjurlarını kırarak içeriye molotofkokteyli attı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan alevlere müdahale etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, molotofkokteylini atan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

TURGUT ÖZKAL’IN AÇIKLAMALARI

Ev sahibi Turgut Özkal, “Bugün Mut’a kızımın yanına iftar yemeğine gitmiştik. Orada telefon geldi, yemeğimizi de yiyemeden geri geldik. Geldik ki evi yakmışlar. Bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Gerekirse Adalet Bakanına kadar çıkacağım. Bu yanan 3’üncü ev. Dün yeğenimin evini yine aynı şekilde yaktılar. 4 ay önce kardeşimin evini yaktılar. İçeriye, odalara molotofkokteyli atmışlar. Sadece 1 oda tutuşmuş, diğerleri sönmüş. Yatak odası tamamı yanmış. Camları, panjurları ve arabanın camını kırmışlar” dedi.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN BİRİ

Olayı gören komşu Süleyman Uysal, “Ben orucumu açmak için içeriye girmiştim. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Eşimden dışarıya bakmasını istedim. Eve ateş atmışlar, onu görmüş. Ben hemen dışarıya çıktım, adamı tanımıyorum, yüzü kapalıydı. Geldim burada bir kişinin elinde şişe vardı, galiba içindeki benzindi. Yüzü kapalı adam kaçtı gitti. Sonra diğeri benzinle geliyor, yerden taş alıp attım, o da bana attı. Sonra bisiklete binip kaçtılar” şeklinde ifade etti.

ÖNCEKİ OLAYLAR

Dün akşam, yine iftar saatinde, Turgut Özkal’ın yeğeni Murat Özkal’ın evine bisikletle gelen iki kişi, evin camını kırarak içeriye molotofkokteyli atıp evi yakmıştı. Ayrıca, 20 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Murat Özkal’ın annesine ait Bahçelievler Mahallesindeki evin de benzer bir şekilde yakıldığı belirtildi.