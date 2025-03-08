Karaman’da Üst Geçitte Kaza: 2 Yaralı

TRENDİK İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASIYLA MEYDANA GELEN KAZA

Karaman’da üst geçitte iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 22.00 civarında Gevher Hatun Mahallesi’ndeki üst geçitte gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, H.D. yönetimindeki 07 DBC 80 plakalı araç ile İ.T. idaresindeki 70 DD 164 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü yaralandı.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar neticesinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline yönlendirildi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlardan duman çıkması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangın riski olmaması için araçlara su sıkarak müdahalede bulundu.

TRAFİK HIZLA NORMALLEŞTİ

Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan üst geçit, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor.