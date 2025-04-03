Karaman’da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Karaman’da asayiş uygulamaları çerçevesinde uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 818 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanıp tutuklandı.

TRAFAFİK UYGULAMASINDA CEZA YAĞDI

Trafik denetimlerinde ise alkollü araç kullanan 6 kişiyle birlikte, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyeti olan 54 kişi ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanan 34 kişiye para cezası uygulandı. 83 araç trafikten men edilirken, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

NARKOTİK UYGULAMALARINDAN ÖNEMLİ YAKALAMALAR

Narkotik uygulamaları kapsamında ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ile birlikte 109 tabanca ve av tüfeği fişeği, 12 kartuş, 7 kesici ve delici alet, 53 sentetik ecza, 210 gram bonzai, 35 gram metamfetamin ve 6 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. 75 mililitre aseton da bu uygulama sırasında bulundu. Emniyet, huzur ve güven ortamının devam etmesi için denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.