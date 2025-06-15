Karaman’da Yangın 200 Dekar Alanı Yaktı

YANGINDA 200 DEKAR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Karaman’da meydana gelen yangında 200 dekar ekili alan tamamen kül oldu. Alevler, diğer ekili alanlara sıçramadan köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde çıktı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Elde edilen bilgilere göre, yangın arpa ve buğday ekili arazilerde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Köylüler, yangına traktör ve kürek gibi malzemelerle müdahale etti. Yangın ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri de gönderildi. Köylüler ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çabasıyla alevler tamamen yayılmadan kontrol altına alındı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çıkan yangında yaklaşık 200 dekar ekili alan yanarken, söndürme çalışmalarına Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da katıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.