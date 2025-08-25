Karaman’da Yangın, Çatıdan Çıktı

YANGIN KORKUTTU

Karaman’da bitişik halde bulunan iş yerlerinin çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Yangın, öğle saatlerinde Mansurdede Mahallesi 97. Sokak’taki iş yerlerinin çatısında ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, iş yerlerinin çatısından yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese yönlendirildi.

İTFAİYE VE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemleri aldı. Aynı anda, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Alevlerin diğer iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı, esnaf da yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise itfaiye çalışmalarını izlemek için toplandı.

VATANDAŞLARIN AÇIKLAMALARI

Yangını görerek paniğe kapılan vatandaşlardan Ömer İşçi, “Patlamalar oldu, hemen dışarıya fırladık. Boyacı dükkanında tinerin patlamış olabileceğini düşünüyoruz. Biz hemen dışarıya çıkıp itfaiyeye haber verdik” ifadelerini kullandı. Müşterisine çay götürürken yangını fark eden İbrahim Kaynar ise, “Arkada boyacı esnaf arkadaşımız var. Oradan 5-6 kez patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin ardından alevler ortaya çıkmaya başladı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Yangın büyüyerek arka cephedeki demirci esnafına da sıçradı” dedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Beş itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.