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Karaman’da Yangın Kontrol Altına Alındı

OT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Karaman’da, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerindeki boş bir arazide başladı. Boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu alevler yükselmeye başladı.

POLİS EKİBİ DURUMU FARK ETTİ

Devriye gezen polis ekipleri, iki ayrı alandaki otların alevler çıkardığını ve bu alevlerin evlere doğru ilerlediğini gözlemledi. Hızla yangın yerine itfaiye çağırmak için telsizle anons yaptı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak evlere ve araçlara sıçramadan söndürdü. Bu sayede büyük bir tehlikenin önüne geçildi.

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