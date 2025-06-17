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Karaman’da Yangın Söndürüldü, Zarar Yok

İNŞAAT ALANINDA YANGIN ÇIKTI

Karaman’da, inşaat sahasında meydana gelen bir yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi 1247. Sokak üzerindeki inşaat alanında gerçekleşti.

VATANDAŞLAR DURUMU FARK ETTİ

Elde edilen bilgilere göre, inşaat alanındaki atık malzemelerin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuştuğunu gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Aynı zamanda bir vatandaş hortumla yangına müdahale ederek ilk müdahaleyi yaptı. Yangın ihbarı üzerine, itfaiye ekibi olay yerine geldi ve vatandaşlar tarafından söndürülen yangının bulunduğu alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

ZARAR OLUŞMADI

Çıkan yangında herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

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