Karaman’da Yangın, Yaşlı Kadın Kurtardı

YANGININ NEDENİ VE OLDUKÇA CESUR DAVRANIŞ

Karaman’da meydana gelen olayda, yaşlı bir kadın bulaşık makinesinden kaynaklanan yangında, yoğun dumana rağmen evine girerek muhabbet kuşunu kurtardı. Yangın, Nefise Sultan Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın zemin katında başladı. Yapılan incelemelerde, mutfakta bulunan bulaşık makinesinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle yangının çıktığı belirlendi.

DUMANLARIN ARASINDAN KAHRAMANLIKLA ÇIKTI

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, ev sahibi Hacer Ö. isimli yaşlı kadın, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dumanların arasına daldı. Bir süre sonra kadın, duman dolu alandan kafesteki muhabbet kuşuyla birlikte çıkmayı başardı. Kuşunun sağ olduğunu gören kadın, mutlulukla kuşunu öperek sevdi.

MADDİ HASAR VE SORUŞTURMA

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili detaylı bir tahkikat başlatıldı.