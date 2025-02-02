Karaman’da Yaralama Olayının Detayları Açığa Çıktı

OLAYIN DETAYLARI

Karaman’da hastane müdürü Şemsettin D. (45) ile ilişki yaşadığı iddiasıyla eşi tarafından tüfekle yaralanan Süleyman Y. (27) tutuklandı. Olayın ardından eşi H.Y.’nin (25) ifadesi ortaya çıktı. H.Y., ev hapsine alındı ve ifadesinde, “Şemsettin D. ile aramızda cinsel ve duygusal bir birliktelik yoktu. Eşim beni yanlış anladı. Önce beni dövdü, Şemsettin D.’yi zorla eve çağırttı” şeklinde konuştu.

SALDIRI ANI VE İHBAR

Olay, 30 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak’ta gerçekleşti. İş makinesi operatörü olan Süleyman Y., evinin önünde Şemsettin D.’yi tüfekle sol bacağından vurdu. Süleyman Y., ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Birisini vurdum gelin, alın” ifadelerini kullandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman Y., polise teslim olurken, geçerken yaralı Şemsettin D.’ye “Nasılmış, sapıklık yapmak” diye seslendi.

YARALANMA VE GÖZALTINA ALMA

Ağır yaralanan Şemsettin D., hastaneye kaldırıldı ve ardından Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Cuma günü adliyeye çıkarılan Süleyman Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi H.Y. ise ev hapsi cezası aldı. H.Y., ifadesinde, “Eşim Şemsettin D.’nin mesajlarını yanlış anladı. Şemsettin D. ile aramızda ne cinsel ne duygusal hiçbir şey yaşanmadı. Anlatmaya çalıştım ama ikna edemedim. Evde ilk başta beni darbetti. Daha sonra zorla beni tehdit ederek, Şemsettin D.’yi eve çağırttı” şeklinde açıklamada bulundu.