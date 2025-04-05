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Karaman’Da Yaşanan Sıra Dışı Olay, Herkesi Şaşırttı. Koyununu Hastaneye Götüren Vatandaş Gündem Oldu

KARAMAN’DA AYAĞI KIRIK KOYUN HASTANE ACİLİNE GETİRİLDİ

Karaman’da yaşanan ilginç olay, hastane çalışanları ve vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı. Bir vatandaş, ayağı kırılan koyununu tedavi ettirmek için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

HASTANE PERSONELİ KOYUNA MÜDAHALE ETTİ

Olay dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Koyununun ayağının kırıldığını fark eden vatandaş, hayvanını kucağına alarak hastanenin acil servisine geldi. Sağlık görevlileri ilk anda şaşırsa da, kısa süre sonra koyuna müdahale etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar ise bu sıra dışı durumu şaşkınlıkla izledi.

VETERİNER HEKİMLER ODASI’NDAN SERT TEPKİ

Yaşananların ardından Karaman Veteriner Hekimleri Odası yazılı açıklama yayınladı. Oda Başkanı Ümit Çağlıyan, “İlimizde yeterli sayıda veteriner hekim varken, uzmanı olmadıkları bir alanda müdahale etmek, hastaneye gelen binlerce vatandaşın sağlığını hiçe saymaktır” dedi. Çağlıyan, hastane personelinin vatandaşı veteriner hekime yönlendirmesi gerektiğini vurguladı.

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