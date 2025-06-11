Karaman’daki Judo Şampiyonası’nda İrem ve Hira Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Karaman’da gerçekleşen İller Arası Judo Şampiyonası’nda Manisa’nın Salihli ilçesi sporcularından İrem Erel 24 kiloda ve Hira Kılkış +70 kiloda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Müsabakalar, büyük bir heyecan ve rekabet ortamında gerçekleşti.

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Salihlili sporcu İrem Erel, 24 kilogram kategorisinde mücadelesini başarıyla tamamlayarak birinci oldu. Hira Kılkış ise +40 kilogram kategorisinde aynı başarıyı gösterdi. Şampiyonada ayrıca 63 kiloda Zeynep Sağır ve +60 kiloda Mahmut Madan ikinci oldu. 40 kiloda Eda Danacı ve 60 kiloda Efe Koçak ise üçüncülük elde etti.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, judocuları tebrik ederek, başarılarının artarak devamını diledi. Bu başarılar, genç sporcuların daha fazla desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.