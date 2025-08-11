Karaman’daki Su Arıtıldı, Çiftçilere Ulaşıyor

SU ARITMA TESİSİNDEN TARIMSAL SULAMA İHTİYACINA ÇÖZÜM

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan su, yeni oluşturulan hat vasıtasıyla Gökçeören Ovası bölgesine ulaştırılıyor. Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü ile Serdivan Belediyesi’nin işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje sayesinde su, Karapınar Köprüsü altındaki baraj seti aracılığıyla tarımsal kullanım için kılçık kanallara yönlendirilmiş durumda. Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle tarım arazilerinde yaşanan su problemine çözüm getirmeyi amaçlayan bu projeyle, toplamda 36 bin dönümlük alanda arıtılmış atık su çiftçilerin hizmetine sunuluyor. Baraj setinden 1,5 metre yükseğe çekilen su, Gökçeören Çark Deresi’ne kanallara yönlendirilerek sulama ihtiyacı karşılanıyor.

ÇİFTÇİLERİN MEMNUNİYETİ

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 60 gündür yağmur yağmadığını ve bu nedenle çiftçilerin suya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Sapanca Gölü’nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle Çark Deresi’ne su temin edilemediğini ifade eden Çelik, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından arıtılmış suyun Çark Deresi’ne deşarj edilmesi ile durumu çözdüklerini aktarıyor. “Bu suyu Karapınar Köprüsü’nün altında set yaparak hem Söğütlü ilçesine hem de Gökçeören Ovası’na yönlendirdik. Bu set sayesinde artık Selahiye, Kuruçeşme, Aralık ve Alandüzü’ndeki kılçık kanallarda su bulunuyor ve çiftçilerimiz bu durumdan oldukça memnun” diyor.

SUYUN ULAŞIMIYLA HUZUR BULDUK

Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu, 20 gün öncesine kadar suya erişimlerinin olmadığını belirtiyor. Ovanın büyük bir bölümüne suyun ulaştığını dile getiren Karabaşoğlu, artık tarım arazilerinin sulanabilme imkanına kavuşulduğunu ifade ediyor. “Biz su bulamadığımızda bir hayli kaygılanıyorduk. Kuraklık döneminde suya kavuşmak beni ve bölgemizdekileri sevindiriyor” diyerek, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıların azaldığını vurguluyor.

ÜRÜNLERİN KURUMASINDAN KURTULDUK

Çiftçiler Muhterem Ferik ve Kenan Demircan, suyun gelmesiyle birlikte ürünlerinin yüzde 90’ını kurtardıklarını, aksi takdirde mahsullerinin tamamının kuruyacağını belirtiyor. Bu durum, çiftçilerin yaşamlarının sürdürülebilirliği açısından önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.