Karaman Emniyet Müdürlüğü Denetim Yaptı

DENETİMLERLE TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, kentin trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek için gerçekleştirdiği denetimlerde 401 motosiklet sürücüsüne ceza uyguladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Ağustos tarihleri arasında motosikletler üzerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, toplamda 966 motosikleti denetledi.

CEZALARIN DAĞILIMI VE İHLALLER

Denetimlerin sonucunda, 54 sürücü ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmaktan, 219 sürücü ise koruma başlığı/kask kullanmamaktan ceza aldı. Ayrıca, 12 sürücü ters yönde araç kullanmaktan, 4 sürücü şerit ihlali ve makas atmak suretiyle araç kullanmaktan, 5 sürücü polis ikazına uymamaktan, 4 sürücü yaya yolunda araç kullanmaktan, 9 sürücü seyir halindeyken telefonla konuşmaktan, 18 sürücü plakasız veya standart dışı plakalı araç kullanmaktan, 13 sürücü teknik değişiklik yapılmış araç kullanmaktan, 9 sürücü abartı egzozlu araç kullanmaktan, 17 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 37 sürücü de diğer trafik ihlallerinden dolayı cezai işlem gördü.

DENETİMLER SÜRECEK

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sürücülerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu.