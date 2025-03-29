Karaman Emniyeti Denetimlerini Artırdı

DENETİMLERİN SÜREKLİLİĞİ

Karaman’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerini sürekli olarak sürdürüyor. Ramazan Bayramı ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda yaşanan hareketlilik, denetimlerin de yoğunlaşmasını sağlıyor.

ŞÜPHELİ KİŞİLER ÜZERİNDE UYGULAMALAR

Polis ekipleri, özellikle şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde uygulamalar yaparak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamayı hedefliyor. İl Emniyet Müdürlüğü, şehirdeki huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini ifade ediyor.