Karaman Valisi, 23 Nisan’ı kutladı

VALİDEN ANLAMLI MESAJ

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Çiçekli, mesajında Türk milletinin bağımsızlığı ve milli iradenin tüm dünyaya ilan edildiği 23 Nisan 1920’nin önemine dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105 yıllık geçmişi boyunca, milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığın sembolü olmayı sürdüreceğini ifade etti.

ÇOCUKLARA GÜZEL BİR GELECEK

Çiçekli, “Milli iradenin simgesi meclisimizin kurulduğu bu müstesna günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz.” dedi. Vali, şanlı tarihten aldığı ilhamla büyük ve güçlü bir Türkiye inşa etme hedefini vurguladı ve çocuklara, millete müreffeh ve huzurlu bir gelecek sunma konusunda geçmişte olduğu gibi bugünde tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

ATATÜRK VE ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Vali Çiçekli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna fedakarca şehit düşen tüm şehitleri minnet ve hürmetle andığını söyledi. Ayrıca gazilere sağlık ve uzun ömürler diledi. Son olarak, “Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun.” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.